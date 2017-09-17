Пожежа в дитячому таборі: прокуратура почала розслідування за фактом недбалості чиновників мерії Одеси та ДСНС

В Одесі прокуратура почала розслідування за фактом недбалості чиновників міськради і районного відділу Головного управління ДСНС у зв'язку із пожежею в дитячому комплексі «Вікторія», де в ніч на 16 вересня загинули діти.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Відзначається, що обшуки зараз проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами халатності посадових осіб районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 367 КК України).

«В даний час проводяться слідчі дії в Київському відділі Головного управління ДСНС в Одеській області, Київській районній адміністрації Одеси (в Київському районі міста розташована «Вікторія» - УНІАН) і в департаменті освіти і науки міськради», - повідомили в прокуратурі.

У відомстві уточнили, що під час слідчих заходів вилучається документація із введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у дитячому комплексі «Вікторія» та інші.

Розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані.

За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

16 вересня перед будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від міського голови Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

У зв'язку із загибеллю дітей в Одеській області 16-17 вересня оголошено траур.