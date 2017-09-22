Говорив по телефону і лаявся з пасажирами: у Сумах водій маршрутки спровокував потрійну ДТП

У Сумах на перехресті 21 вересня не розминулися "Газель" та дві пасажирські маршрутки, як наслідок - три розбитих мікроавтобуса і п'ятеро постраждали через неуважність одного з водіїв. Про це повідомляє ТСН.

За попередніми даними, водій міжміського буса говорив по телефону і лаявся з пасажирами.

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Він пропустив сигнал повороту "Газелі", що їхала попереду, і врізався в неї. "Газель" відкинуло на зустрічну смугу, де в неї врізалася ще одна маршрутка. Травмованих розвезли по лікарнях.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині внаслідок ДТП загинув 19-річний мотоцикліст.