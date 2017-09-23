У Харкові "мінували" поштове відділення, евакуювали 19 осіб

Сьогодні близько 11:05 невідомий подзвонив в поліцію і повідомив, що заміновано відділення пошти, на проспекті Перемоги, 46 А. На місце НП негайно виїхали вибухотехніки та слідчо оперативна група, пише newsroom.kh.ua.

"Співробітники поліції евакуювали 19 осіб, а потім у пошуках вибухівки оглянули 1600 кв. м будівлі та прилеглої території, але ніяких небезпечних пристроїв не знайшли", - розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області.

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Слідчим вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Якщо неправдивого мінера зловлять, йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років.