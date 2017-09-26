У Київській облраді сталася бійка (фото, відео)

У Київській обласній раді бійка: БПП спершу заблокували трибуну, потім депутат Карлюк підійшов до голови облради Старікової, вирвав мікрофон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Аронець.

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"На захист Старікової став депутат від "Батьківщини" Хахулін, на якого напав Карлюк і брутально побив. Депутат лежить, йому викликали швидку", - йдеться у його повідомленні.

Також Аронець пояснив ймовірну причину інциденту: нібито БПП хоче зняти голову облради.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Київраді сталася бійка між спецпризначенцями і бійцями добробатів.