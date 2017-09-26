У Київській облраді сталася бійка (фото, відео)
14:22, 26 вересня 2017Інциденти
933 0
За словами Аронця, депутат Хахулін лежить, йому викликали швидку.
У приміщенні Київоблради сталася бійка / фото facebook.com/oleksandr.aronets
У Київській обласній раді бійка: БПП спершу заблокували трибуну, потім депутат Карлюк підійшов до голови облради Старікової, вирвав мікрофон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Аронець.
Читайте такожУ Миколаєві в нічному клубі сталася масова бійка - АТОшник дав відсіч (відео)
"На захист Старікової став депутат від "Батьківщини" Хахулін, на якого напав Карлюк і брутально побив. Депутат лежить, йому викликали швидку", - йдеться у його повідомленні.
Також Аронець пояснив ймовірну причину інциденту: нібито БПП хоче зняти голову облради.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Київраді сталася бійка між спецпризначенцями і бійцями добробатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter