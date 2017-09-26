На Харківщині ліквідували пожежу на сміттєзвалищі

У понеділок, 25 вересня, на території полігону твердих побутових відходів на Харківщині сталася пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці було встановлено, що на відкритій території відбувається горіння побутового сміття на площі 200 кв.м.

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Вогонь був локалізований вже о 09:40. Сьогодні 26 вересня продовжувалася ліквідація локальних місць горіння сміття у великих прошарках побутових відходів. Станом на 13:00 пожежу вдалось повністю ліквідувати.

Рятувальники зазначають, що гасити такі пожежі доволі складно, адже вогонь поширюється всередині сміттєвого масиву, при цьому горіння сміття супроводжується виділенням великої кількості токсичного диму та задимленням значної території навколо.

За попередніми даними, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.