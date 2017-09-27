На Вінниччину для допомоги в евакуації населення виїхав зведений загін житомирської поліції

На Вінниччину виїхав зведений загін житомирської поліції для допомоги в евакуації населення на подоланні наслідків детонації боєприпасів на військових складах. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, житомирська поліція надає допомогу колегам у проведенні евакуації населення, дбає про публічну безпеку та запобігає мародерству.

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«Уночі з 26 на 27 вересня особовий склад підрозділів поліції Житомирської області було підняті по тривозі у зв’язку з надзвичайною подією поблизу м. Калинівки Вінницької області», - зазначають у відомстві.

Сформований з 70 поліцейських зведений загін резервних сил вирушив до зони лиха для залучення до виконання першочергових завдань з охорони публічного порядку, допомоги у проведенні евакуації місцевого населення та охороні залишеного людьми майна.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Рятувальники евакуювали із зони ураження понад 30 тис. людей.