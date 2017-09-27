З'явилося відео, як депутат від БПП нокаутував колегу від "Батьківщини" на засіданні Київоблради
16:01, 27 вересня 2017Інциденти
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Депутата Київоблради від "Батьківщини" Владислава Хахуліна госпіталізували внаслідок бійки під час засідання.
Опубліковано відео бійки між депутатами БПП та "Батьківщини", яка сталася 26 вересня під час засідання Київської облради. Запис з'явився на YouTube-каналі "5 каналу".
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На відкозаписі видно, як депутат від БПП Віталій Карлюк підходить до депутата від "Батьківщини", голови облради Ганни Старикової й вириває у неї мікрофон. Після цього остання штовхнула БППшника.
У ситуацію втрутився депутат Владислав Хахулін, та отримав удар в обличчя від Карлюка, після чого йому викликали "швидку".
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у Київській обласній раді сталася бійка.
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