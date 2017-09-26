Бійка у Київоблраді: депутат від БПП нокаутував колегу від "Батьківщини" (фото)

Депутата Київоблради від "Батьківщини" Владислава Хахуліна госпіталізували внаслідок бійки під час засідання. Про це повідомили депутати облради, передає "Українська правда".

"Щойно, під час проведення сесії Київської обласної ради, стався напад депутатів від БПП на депутата від БЮТ Владислава Хахуліна. Він наразі без свідомості", - сказав депутат від "Батьківщини" Олег Кищук.

Він повідомив, що сутичка виникла, коли голова облради після довгого обговорення ставила на голосування порядок денний.

"Декілька депутатів від БПП вискочили й стали блокувати трибуну. Депутат від БПП Віталій Карлюк підійшов до голови ради, у грубій формі вирвав мікрофон, до нього вийшов депутат Хахулін й попросив не чіпати голову. Однак Карлюк на це його просто побив. Хахулін знепритомнів. За даними медиків, у нього зламана щелепа, струс мозку, вибиті зуби", - сказав Кищук.

Він додав, що депутата без свідомості знесли у медпункт, звідки його забрала "швидка".

"Засідання не продовжується. Воно просто закрилося. Там був такий крик-гам, губернатор звинувачував усіх і в сьому. Тому просто закрили", - сказав Кищук.

Він додав, що "Батьківщина" звертатиметься до правоохоронців з вимогою притягти до відповідальності і депутата, який побив колегу і губернатора, "оскільки він має відповідати за свою фракцію".

Як уточнив голова регламентної комісії Роман Титикало, обурення депутатів від БПП викликало те, що голова облради не поставила на голосування їхній проект рішення.

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"Депутати від БПП ініціювали розгляд на позачерговій сесії затвердження регламенту облради. Але голова це питання не внесла у порядок денний і поставила на голосування порядок денний без включення цього питання. Це викликало обурення деяких депутатів від БПП. Карлюк пішов у президію, вирвав мікрофон на столі Ганни Старикової (голова облради – Ред.), у цей момент хтось кинувся захищати пані Ганну, депутат став робити Карлюку зауваження, а той його правом хуком вдарив у ліву частину черепа. Той упав. Попередній діагноз: зламана щелепа, струс мозку", - сказав Титикало.

Він додав, що до Київоблради викликали "швидку" і поліцію. У сутичці постраждав лише один депутат.

Регламентна комісія також готуватиме звернення до правоохоронців з метою притягнення до відповідальності депутата Карлюка.

Як повідомляв УНІАН, у Київській обласній раді сталася бійка: БПП спершу заблокували трибуну, потім депутат Карлюк підійшов до голови облради Старікової, вирвав мікрофон