У центрі Києва спалахнула серйозна пожежа (відео)
20:15, 27 вересня 2017Інциденти
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Попередньо, у столиці горить гаражний бокс поблизу залізничного вокзалу.
У центрі столиці, поблизу залізничного вокзалу, спалахнула пожежа. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив "Київ оперативний".
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"У центрі Києва, поблизу залізничного вокзалу, спалахнула серйозна пожежа. Попередньо, горить гаражний бокс на території УДСО Київської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють чотири пожежних розрахунки ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, у Києві 26 вересня ввечері спалахнула пожежа в недобудованому дитячому садку, під час якого прогримів вибух.
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