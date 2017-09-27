У центрі Києва спалахнула серйозна пожежа (відео)

У центрі столиці, поблизу залізничного вокзалу, спалахнула пожежа. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив "Київ оперативний".

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"У центрі Києва, поблизу залізничного вокзалу, спалахнула серйозна пожежа. Попередньо, горить гаражний бокс на території УДСО Київської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють чотири пожежних розрахунки ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 26 вересня ввечері спалахнула пожежа в недобудованому дитячому садку, під час якого прогримів вибух.