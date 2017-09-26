У Києві під час пожежі в недобудованому дитсадку прогримів вибух (фото)

У Києві у вівторок увечері спалахнула пожежа в недобудованому дитячому садку. Під час пожежі також прогримів вибух, повідомляє dtp.kiev.ua.

"НП в Києві, зараз. Вулиця Клавдіївська, 36. Горить недобудований дитячий садок. Під час пожежі стався вибух", - йдеться в повідомленні.

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В результаті пожежі згоріла значна частина огорожі, до того ж, за словами очевидців, поряд з місцем події припарковані авто.

Зараз на місці події вже чергують медики швидкої допомоги, інформації про потерпілих немає. Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві чоловік побив свою дружину і погрожував влаштувати вибух у кафе.