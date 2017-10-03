У Києві біля Міністерства транспорту спалахнула пожежа (фоторепортаж, відео)

У Києві між будівлею Міністерства траспорту та лікарнею «Охматдит» сталася пожежа. Про це повідомляє ТСН.ua, посилаючись на слова очевидця.

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До місця подій приїхали дві пожежні машини та швидка допомога.

За словами свідка, рух з вулиці Чорновола на проспект Перемоги перекриті, а на місці перебуває дуже багато людей.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на вулиці Чорновола загорілася стеля на 2 поверсі, вигоріла квартира і балкон. Попередньо, без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня у Києві на вулиці Володимирській спалахнула масштабна пожежа в будівлі Інституту харчових технологій.