В Одесі ножем поранили нацгвардійця (фото)

В Одесі ножем поранили нацгвардійця. Про це повідомляє "7 канал".

"Вранці в 11-у міську клінічну лікарню Воробйова були доставлені двоє молодих людей 95-го року народження. Один з них – боєць Національної гвардії. У нього закрита черепно-мозкова травма, гематома скроневої частини, проникаюче ножове поранення. Другий потерпілий – цивільний. У нього колоті рани живота і попереку", - сказано в повідомленні.

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За наявними даними, на постраждалих напали троє невідомих на вулиці Терешкової. Зараз зловмисників розшукує поліція.

Раніше в Дніпрі троє чоловіків з ножем напали на пішохода.