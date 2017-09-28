В Одесі ножем поранили нацгвардійця (фото)
12:08, 28 вересня 2017Інциденти
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У бійця закрита черепно-мозкова травма, гематома скроневої частини, проникаюче ножове поранення.
На постраждалих напали троє невідомих на вулиці Терешкової / 7kanal.com.ua
В Одесі ножем поранили нацгвардійця. Про це повідомляє "7 канал".
"Вранці в 11-у міську клінічну лікарню Воробйова були доставлені двоє молодих людей 95-го року народження. Один з них – боєць Національної гвардії. У нього закрита черепно-мозкова травма, гематома скроневої частини, проникаюче ножове поранення. Другий потерпілий – цивільний. У нього колоті рани живота і попереку", - сказано в повідомленні.
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За наявними даними, на постраждалих напали троє невідомих на вулиці Терешкової. Зараз зловмисників розшукує поліція.
Раніше в Дніпрі троє чоловіків з ножем напали на пішохода.
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