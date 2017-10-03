У Львові сталася пожежа в дитсадку, дітей евакуювали (фото, відео)

У Львові сталася пожеже у приватному дитячому садочку на вул. Вербова, 17. Займання сталося у електрощитовій на 1-му поверсі будівлі. Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

На місце події негайно було направлено 2 пожежно-рятувальні підрозділи.

«Займання спричинило щільне задимлення у будівлі. До прибуття рятувальників вихователі провели евакуацію дітей із задимленого приміщення. Загалом із садка на свіже повітря вивели 40 малюків», - йдеться у повідомленні.

Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання, їм вдалося ліквідували горіння. Окрім цього, рятувальники обстежили приміщення садка, аби переконатися, що всі діти евакуйовані.

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Також фахівці ДСНС винесли дітям теплі речі та ковдри, аби вони змогли на вулиці дочекатися своїх батьків.

Постраждалих на місці події немає. Причина пожежі встановлюється.