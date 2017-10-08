У Києві вночі стріляли, є постраждалі (фото)

Правоохоронці розслідують обставини стрілянини на столичному Подолі, внаслідок якої поранено жінку.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні вночі до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий стріляв у жінку.

Правоохоронці встановили, що між громадянами на перехресті проспекту Правди та вулиці Вишгородської виник конфлікт з невідомим чоловіком. Згодом чоловік витягнув предмет схожий на пістолет та «зробив постріл у бік ноги жінки».

На місці події правоохоронці вилучили одну гільзу, яку направили на експертизу. Відомості за фактом стрілянини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу правопорушника. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до семи років.

У поліції зауважили, що у жінки незначні поранення ноги. Потерпіла відмовилась від госпіталізації і написання заяви.