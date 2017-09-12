У Дніпрі чоловік відкрив стрілянину біля супермаркету, троє людей постраждало

У Дніпрі вчора, 11 вересня 2017 року, чоловік відкрив стрілянину біля супермаркету на проспекті Богдана Хмельницького. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

"11 вересня днем чоловік з хуліганських спонукань відкрив стрілянину біля супермаркету на пр. Богдана Хмельницького. За свідченнями очевидців та потерпілих, чоловік йшов по вулиці, потім дістав пістолет і почав стріляти в різні сторони. Після стрілянини зник", - йдеться в повідомленні.

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В результаті стрілянини постраждали три людини: один чоловік отримав поранення в живіт, другий - в обличчя, третій отримав тільки синяк.

Правоохоронці затримали зловмисника, ним виявився раніше судимий за крадіжки 37-річний місцевий житель. Чоловік своїх дій пояснити не може.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмиснику загрожує від 3-х до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві невідомі на авто з еврономерами обстріляли Porsche після зіткнення. Інцидент стався в Києві на вулиці Дегтярівська 36. Автомобіль, з якого стріляли, зник.