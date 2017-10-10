У Дніпрі сталася масштабна аварія за участю 7 авто (фото)

На Набережній Перемоги у Дніпрі сталася аварія за участю 7 автомобілів, постраждала дівчина. Про це повідомляє "Інформатор".

«Зараз складно розібратися в ситуації, так як один з учасників ДТП втік з місця аварії. Ми активно шукаємо водія білого BMW Х5. Імовірно, аварія сталася після того, як Mitsubishi і BMW не поділили дорогу, після чого Mitsubishi і протаранив 5 припаркованих машин», — розповів патрульний Роман Борисенко.

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Лікар швидкої допомоги Андрій Данилюк прокоментував ситуацію з постраждалою: «Особистість дівчини вже встановлена, вона їхала на пасажирському сидінні в автомобілі Mitsubishi. Дівчина у свідомості, може говорити, але її стан дуже важкий. Наразі її відвезли в лікарню Мечникова, там вже можна буде ставити діагноз. За попередніми даними, у потерпілої черепно-мозкова травма і пошкодження шийного відділу».

Раніше в Києві зіткнулися п'ять автомобілів.