Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися п'ять автомобілів (фото)

На проспекті Перемоги в Києві сталося ДТП за участю 5 автомобілів. Аварія сталася недалеко від Шулявського мосту в напрямку центру. Зіткнулися легковики Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes і Mazda, передає "Еспресо".

Спочатку Mazda влетіла Mercedes. Водії інших автомобілів почали гальмувати, але Volkswagen не встиг зупинитися і врізався в Mercedes, після чого водій Daewoo "наздогнав" Volkswagen, а Audi вдарив Daewoo.

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У результаті аварії була госпіталізована пасажирка Daewoo з незначними травмами. На місце прибули два патрулі поліції, оскільки сталося дві аварії.