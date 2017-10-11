Чоловік, який із сокирою напав на прокурора у Чернігові, був вчителем початкових класів (відео)

Чоловіку, який 10 жовтня із сокирою напав на працівницю прокуратури у Чернігові, повідомили про підозру. Про повідомляється у сюжеті ТСН.

Затриманим виявився колишній вчитель початкових класів. Слідчі визначаються, коли обирати йому запобіжний захід.

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Напередодні у відділ звернень громадян зайшов чоловік, який під одягом проніс сокиру. Він віддав чергове звернення, був незадоволений попередньою відповіддю прокурора і вдарив жінку-правоохоронця двічі по голові.

У прокуратурі зазначили, що відділи звернень громадян не забезпечені охороною і відкриті для відвідування.