У Чернігові прокурора вдарили сокирою по голові у власному кабінеті
13:58, 10 жовтня 2017Інциденти
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Чоловік під одягом сховав невелику сокиру, якою і вдарив жінку.
Чоловік із сокирою напав на прокурора / фото cheline.com.ua
У вівторок, 10 жовтня, у приміщенні прокуратури Чернігівської області скоєно напад на прокурора.
Жінку вдарили сокирою по голові у власному кабінеті. Про це повідомляє ЧЕline, посилаючись на власні джерела.
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За словами речника ГУНП у Чернігівській області Сергія Бриля, нападник (50-річний чоловік, раніше не судимий) затриманий й перебуває у Чернігівському міському відділі поліції. А жінка-прокурор — в обласній лікарні, її готують до операції. На місці події працює слідчо-оперативна група.
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