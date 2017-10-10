У Чернігові прокурора вдарили сокирою по голові у власному кабінеті

У вівторок, 10 жовтня, у приміщенні прокуратури Чернігівської області скоєно напад на прокурора.

Жінку вдарили сокирою по голові у власному кабінеті. Про це повідомляє ЧЕline, посилаючись на власні джерела.

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За словами речника ГУНП у Чернігівській області Сергія Бриля, нападник (50-річний чоловік, раніше не судимий) затриманий й перебуває у Чернігівському міському відділі поліції. А жінка-прокурор — в обласній лікарні, її готують до операції. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області група чоловіків у масках пограбувала рейсовий мікроавтобус.