Березу побили ультрас: з'явилося відео, як закривавленого депутата виводять зі стадіону
Береза постраждав на стадіоні під час матчу, на відео можна побачити закривавлене обличчя.
11 жовтня на стадіоні "Дніпро-Арена" сталася сутичка між уболівальниками, в якій постраждав нардеп від "Народного фронту" Юрій Береза.
Відео депутата із закривавленим обличчям, якого виводять з поля, опубліковано на YouTube-каналі "КП в Україні".
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Як повідомляв УНІАН, під час матчу 11 жовтня фанати ультрас "Дніпра" побили президента "Дніпра-1" Березу.
У свою чергу, потерпілий Береза, вважає, що на стадіони необхідно повернути співробітників правоохоронних органів. "Ті, хто приходить не вболівати, а битися на стадіон, – їм не місце на спортивних аренах... Йдіть у Збройні сили України і там перевіряйте свою силу... Тепер це і є для мене внутрішній ворог", – заявив депутат.