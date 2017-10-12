Березу побили ультрас: з'явилося відео, як закривавленого депутата виводять зі стадіону

11 жовтня на стадіоні "Дніпро-Арена" сталася сутичка між уболівальниками, в якій постраждав нардеп від "Народного фронту" Юрій Береза.

Відео депутата із закривавленим обличчям, якого виводять з поля, опубліковано на YouTube-каналі "КП в Україні".

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Як повідомляв УНІАН, під час матчу 11 жовтня фанати ультрас "Дніпра" побили президента "Дніпра-1" Березу.

У свою чергу, потерпілий Береза, вважає, що на стадіони необхідно повернути співробітників правоохоронних органів. "Ті, хто приходить не вболівати, а битися на стадіон, – їм не місце на спортивних аренах... Йдіть у Збройні сили України і там перевіряйте свою силу... Тепер це і є для мене внутрішній ворог", – заявив депутат.