"Били дітей ногами": нардеп Береза розповів про бійку під час футбольного матчу
Береза пообіцяв як законодавець зробити все, щоб відповідь була "досить жорсткою".
Народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза, який постраждав 11 жовтня під час поєдинку Другої ліги між "Дніпром" і "Дніпром-1", вважає, що на стадіони необхідно повернути співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє прес-служба спортклубу "Дніпро-1", почесним президентом якого є Береза.
"Я не знаю, як це кваліфікувати, але через те, що діється на стадіоні, повинні повернутися правоохоронці. Знаєте, що було сьогодні найприкріше? Те, що приїхали на футбол 700 дітей із сільських шкіл області, в тому числі з інтернатів. І чому я не відійшов і не відійду ніколи в таких ситуаціях, адже йде телепень і б'є дитину з ноги... А ця дитина і так залишилася без батьків. Це неправильно і це не вирішується на футбольному стадіоні", – сказав нардеп.
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Він пообіцяв, що як законодавець зробить усе, щоб відповідь була "досить жорсткою".
"Ті, хто приходить не вболівати, а битися на стадіон, – їм не місце на спортивних аренах... Йдіть у Збройні сили України і там перевіряйте свою силу... В даний момент це і є для мене внутрішній ворог", – заявив Береза.
"Насправді я не ображаюся на хворих людей. У мене дочка практично за хвилину забрала онука, який до цього був у мене весь час на руках. Уявіть: онукові один рік – і як він наполегливо плескав у долоні, підтримуючи команду", – сказав він.
Як повідомляв УНІАН, під час матчу 11 жовтня фанати "Дніпра" побили президента "Дніпра-1" Березу.