"Били дітей ногами": нардеп Береза розповів про бійку під час футбольного матчу

Народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза, який постраждав 11 жовтня під час поєдинку Другої ліги між "Дніпром" і "Дніпром-1", вважає, що на стадіони необхідно повернути співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє прес-служба спортклубу "Дніпро-1", почесним президентом якого є Береза.

"Я не знаю, як це кваліфікувати, але через те, що діється на стадіоні, повинні повернутися правоохоронці. Знаєте, що було сьогодні найприкріше? Те, що приїхали на футбол 700 дітей із сільських шкіл області, в тому числі з інтернатів. І чому я не відійшов і не відійду ніколи в таких ситуаціях, адже йде телепень і б'є дитину з ноги... А ця дитина і так залишилася без батьків. Це неправильно і це не вирішується на футбольному стадіоні", – сказав нардеп.

Читайте такожПід Радою сталися сутички між "Національним корпусом" та поліцією

Він пообіцяв, що як законодавець зробить усе, щоб відповідь була "досить жорсткою".

"Ті, хто приходить не вболівати, а битися на стадіон, – їм не місце на спортивних аренах... Йдіть у Збройні сили України і там перевіряйте свою силу... В даний момент це і є для мене внутрішній ворог", – заявив Береза.

"Насправді я не ображаюся на хворих людей. У мене дочка практично за хвилину забрала онука, який до цього був у мене весь час на руках. Уявіть: онукові один рік – і як він наполегливо плескав у долоні, підтримуючи команду", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу 11 жовтня фанати "Дніпра" побили президента "Дніпра-1" Березу.