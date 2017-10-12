На Одещині маршрутка влетіла в житловий будинок, постраждали п’ятеро людей (відео)

В Одеській області сьогодні маршрутний мікроавтобус врізався в житловий будинок, постраждали п’ятеро людей. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталося в селі Олександрівка, розташованому неподалік Чорноморська (колишній Іллічівськ).

«Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду о 13:23 надійшло до Чорноморського відділення поліції. За попередніми даними, водій маршрутного таксі не впорався з керуванням і врізався в житловий будинок, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, одна людина - у тяжкому стані», - повідомили у відділі.

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Як уточнили в главку поліції, за попередніми даними, всі постраждалі перебували в пасажирському мікроавтобусі, що слідував за маршрутом №25, який сполучає Одесу й Чорноморськ.

Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Причини й обставини ДТП встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, в результаті ДТП на Львівщині дві людини загинули, ще двоє госпіталізовані.