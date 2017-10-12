В результаті ДТП на Львівщині дві людини загинули, ще двоє госпіталізовані

У Самбірському районі Львівської області внаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, ще двоє травмованих у дорожньо-транспортній пригоді з тілесними ушкодженнями були доставлені у Самбірську лікарню.

"У Самбірський відділ поліції 11 жовтня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася близько 20.20 на автодорозі «Самбір – Дрогобич» між селами Кульчиці та Ралівка. Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 24-річний житель одного із сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес» під керуванням 45–річного жителя Дрогобича", - йдеться в повідомленні.

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В результаті ДТП водій та 22-річний пасажир «Фольксвагена» від отриманих травм померли на місці події. Ще двоє пасажирів легковика – 18-річний житель Дрогобицького району та 22-річний мешканець Турківщини доставлені на лікування у Самбірську лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.