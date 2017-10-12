На Одещині п'яний водій врізався у лавку біля будинку: загинули 3 пенсіонерки

У селі Виноградівка Болградського районі Одеської області автомобілем смертельно травмовані три жінки, що сиділи на лавці біля будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, встановлено, що 47-річний водій автомобіля «ВАЗ 2106» не впорався з керуванням та допустив наїзд на трьох жительок села, які сиділи на лавці біля житлового будинку. Від сильного удару лава була зруйнована, огорожа біля будинку також.

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«Наїзд скоєно на пенсіонерок, 1934-го, 1940-го і 1942-го років народження. Дві громадянки від отриманих травм померли на місці, ще одна потерпіла була доставлена в лікарню, де згодом померла», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його доставили до відділення поліції. Вирішується питання про порушення кримінального провадження.

В даний час встановлюються обставини ДТП. На місці події працює слідчо-оперативна група.