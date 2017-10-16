В Києві сталася масштабна ДТП за участю нетверезого водія

У неділю ввечері, 15 жовтня, в Києві на бульварі Перова у напрямку метро Лівобережна сталося масштабне ДТП з постраждалими. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"Зіткнулися шість транспортних засобів: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан – маршрутний автобус, Volkswagen, Alfa Romeo і Volkswagen", - сказано в повідомленні.

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За попередньою інформацією, водій автомобіля "Газель" не впорався з керуванням і спочатку врізався в мікроавтобус Volkswagen.

Відзначається, що постраждали 4 людини, вони госпіталізовані з численними травмами. Кілька автомобілів отримали значні механічні пошкодження.

"Водій автомобіля "Газель" оформлюють адміністративний протокол за управління транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, стаття 130 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали патрульна поліція, три карети швидкої допомоги, слідчо-оперативна група.