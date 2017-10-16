У Києві пасажир таксі викинув з вікна гранату

У столиці поліція затримала пасажира таксі, який викинув гранату з вікна автомобіля. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час патрулювання території Деснянського району столиці оперативники поліції охорони помітили, як із салону автомобіля «Ланос» чоловік викинув гранату. Правоохоронці негайно зупинили транспортний засіб та викликали слідчо-оперативну групу.

Читайте такожУ квартирі у Києві поліція виявила нарколабораторію, 15 грамів амфетаміну та гранату

«На місці події затримали 27-річного пасажира таксі. Чоловік пояснив правоохоронцям, що коли він помітив автомобіль із поліцейськими, вирішив уникнути відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів, тому й викинув гранату», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучену гранату та запал до неї направили на експертне дослідження. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. 27-річному киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше в Одесі під час конфлікту чоловік підірвав гранату.