В Одесі під час конфлікту чоловік підірвав гранату, є постраждалі (фото)

В Одесі у ніч на 14 вересня під час конфлікту на вулиці чоловік підірвав гранату, є постраждалі. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в 00:40 до поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на вул. Люстдорфська дорога вибухнула граната. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки і керівництво регіонального главку поліції.

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"Попередньо встановлено, що між групою чоловіків стався конфлікт. Один з них дістав предмет, схожий на гранату, і кинув у бік опонентів. У результаті стався вибух. Постраждалих доставили до медичного закладу з тілесними ушкодженнями", - повідомили в главку.

З місця події вилучено чеку від гранати і осколки. На даний час обставини події з'ясовуються, тривають першочергові слідчі заходи.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня на Черкащині п’яний офіцер погрожував солдатам підривом гранати.