У канаві біля траси на Львівщині знайшли тіло зниклої 21-річної дівчини

03:15, 17 жовтня 2017
Інциденти
8228 0

Дівчина зникла 14 жовтня, її знайшли на автодорозі Київ-Чоп поблизу Сколе.

Тіло дівчини знайшли біля траси / фото varta1.com.ua

У понеділок, 16 жовтня, у стічній канаві на трасі Київ-Чоп знайшли тіло 21-річної дівчини.

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, пише ZAXID.NET.

Читайте такожУ Києві в парку зґвалтували дівчину (відео)

«Сьогодні о 17:30 у стічній канаві на автодорозі Київ-Чоп поблизу Сколе було виявлене тіло 21-річної мешканки Сколівського району, яка зникла 14 жовтня. Наразі слідчо-оперативна група встановлює обставини смерті», – сказала вона.

За непідтвердженою інформацією, померла – мешканка смт Верхнє Синьовидне, одружена та має дитину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #тіло дівчини