У канаві біля траси на Львівщині знайшли тіло зниклої 21-річної дівчини
03:15, 17 жовтня 2017Інциденти
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Дівчина зникла 14 жовтня, її знайшли на автодорозі Київ-Чоп поблизу Сколе.
Тіло дівчини знайшли біля траси / фото varta1.com.ua
У понеділок, 16 жовтня, у стічній канаві на трасі Київ-Чоп знайшли тіло 21-річної дівчини.
Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, пише ZAXID.NET.
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«Сьогодні о 17:30 у стічній канаві на автодорозі Київ-Чоп поблизу Сколе було виявлене тіло 21-річної мешканки Сколівського району, яка зникла 14 жовтня. Наразі слідчо-оперативна група встановлює обставини смерті», – сказала вона.
За непідтвердженою інформацією, померла – мешканка смт Верхнє Синьовидне, одружена та має дитину.
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