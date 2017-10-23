У лікарні під охорону взяли другого водія-учасника жахливої ДТП у Харкові

У Харкові в лікарні взяли під охорону другого водія-учасника резонансної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули п’ятеро людей. Як передає УНІАН, про це в коментарі журналістам сьогодні, 23 жовтня, сказав адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

«Слідчі дії (з Дроновим - УНІАН) планувалися, але чомусь вони не були здійснені. І мені дуже цікаво, чому безпосередньо в лікарні, у відділенні, де перебуває мій клієнт, чергують співробітники правоохоронних органів. Ми не прохали застосувань до нас жодних засобів безпеки. Розцінювати це як якийсь тиск або вплив – можливо, але ми не будемо когось звинувачувати в незаконних діях. Але маємо те, що маємо. Працівники правоохоронних органів там присутні, і нам не повідомляється, хто це і для чого», - сказав адвокат

Перепелиця підкреслив, що Дронов нікуди не збирається тікати, хоч у нього було безліч можливостей це зробити.

«Але він звернувся до лікарні і там перебувавє. У нього не якась Vip-палата, він лежить на загальних умовах. Тому, якщо хотів би, він вже кудись поїхав би. Тому я не вбачаю за необхідне стерегти або перебувати в лікарні», - сказав адвокат.

Він зазначив, що якщо це охорона, то вона має надаватися за зверненням особи, що буде охоронятися, а такого звернення не було.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області УНІАН підтвердили, що до Дронова приставлено охорону.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткненням з «Фольксвагеном» автомобіль «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли люди. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще шестеро дістали травми, у тому числі дві сестри та жінка на сьомому місяці вагітності.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом «Лексуса».