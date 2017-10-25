У Києві автомобіль патрульної поліції наїхав на пішохода

У вівторок ввечері, 24 жовтня, у Голосіївському районі міста Києва сталася ДТП за участю автомобіля поліції. Про це повідомляє "Еспрессо".

Як повідомляється, патрульний автомобіль Toyota Prius скоїв наїзд на пішохода. На даний момент слідство з'ясовує, чи перебував пішохід на пішохідному переході, а також який сигнал світлофора був при наїзді. Відзначається, що потерпілий був госпіталізований з важкими травмами.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові чоловіка, який у 2008 році вчинив ДТП з шістьма загиблими, затримали за кермом нетверезим і без прав.