У Києві автомобіль патрульної поліції наїхав на пішохода
08:46, 25 жовтня 2017Інциденти
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Слідство з'ясовує, чи перебував пішохід на пішохідному переході, а також який сигнал світлофора був при наїзді.
Постраждалий був госпіталізований з важкими травмами / Еспресо
У вівторок ввечері, 24 жовтня, у Голосіївському районі міста Києва сталася ДТП за участю автомобіля поліції. Про це повідомляє "Еспрессо".
В Києві сталося ДТП за участю патрульних / Еспресо
Як повідомляється, патрульний автомобіль Toyota Prius скоїв наїзд на пішохода. На даний момент слідство з'ясовує, чи перебував пішохід на пішохідному переході, а також який сигнал світлофора був при наїзді. Відзначається, що потерпілий був госпіталізований з важкими травмами.
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