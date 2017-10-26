У Києві підтопило "Південний" вокзал - забудовник залив бетоном каналізацію

У Києві біля залізничного вокзалу "Південний" під час будівництва забудовник забетонував каналізаційний колектор, через що район та прилеглі будівлі виявилися частково затопленими. Про це заявили в міській адміністрації.

Так, під час будівництва на вул. Георгія Кірпи, 2-б був залитий бетоном каналізаційний колектор діаметром 800 мм. Після цього функціонування міських каналізаційних мереж було порушено. На даний момент "Київводоканал" проводить відновлювальні роботи.

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"З метою недопущення затоплення стічними водами прилеглих будівель, в тому числі залізничного вокзалу "Південний", який і так був частково підтоплено, привокзального поштамту та інших будівель і споруд, силами працівників аварійних бригад Київводоканалу", з залученням спеціальної техніки, було терміново організовано роботи з локалізації аварійної ситуації та облаштовані перекачування стічних вод по тимчасовій схемі", - розповів заступник головного інженера управління каналізації Києва Андрій Кобзар.

У "Київводоканалі" наголошують, що будівництво відбувається без погодженої проектної документації. Тепер служба вимагає припинити незаконне будівництво та притягнути порушників до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ж/д вокзалу в Києві через "мінування" евакуювали 530 пасажирів.