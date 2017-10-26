Із залізничного вокзалу в Києві через "мінування" евакуювали 530 пасажирів

На залізничному вокзалі у столиці після повідомлення про замінування евакуювали понад 500 пасажирів потяга "Київ-Львів", в результаті перевірки вибухівки не виявлено.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, вчора о 22.03 до поліції подзвонив невідомий та повідомив про вибухівку у потязі, який перебував на залізничному вокзалі.

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Евакуювали 530 пасажирів потягу «Київ-Львів», що мав від’їжджати. На місце прибули поліцейські, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

Евакуація людей з приміщень та прилеглої території вокзалу не проводилася.

Після перевірки вибухових пристроїв чи речовин не знайшли. О 2.00 ночі потяг поїхав до Львова.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня, близько 7.00 поліція отримала повідомлення про замінування центрального залізничного вокзалу Києва.

З будівлі вокзалу було евакуйовано 1 тис. 400 пасажирів та 40 працівників.

В результаті перевірки вибухових пристроїв не виявлено.