Затримали жінку, яка в театрі вдарила молотком бійця АТО

У Дніпрі затримали Марину Меншикову, яка ударила молотком учасника АТО, бійця полку спецпризначення «Дніпро-1» Костянтина Кравченка, на виставі в Оперному театрі. Про це "Радіо Свобода" в п’ятницю повідомили в обласній поліції.

За даними правоохоронців, підозрювана доправлена до райвідділку поліції. Шевченківський районний суд Дніпра має обрати їй запобіжний захід. Проти жінки відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, раніше жінка була в розшуку, вона перебувала на території анексованого Криму.

За інформацією сайту Ленінського районного суду окупованого Криму, 25 вересня цей суд визнав Марину Меншикову винною в порушенні міграційного законодавства Росії, присудив штраф і видворення упродовж п’яти днів «за межі території Російської Федерації».

У червні 2017 року поліція вже інформувала про затримання підозрюваної Меншикової, однак тоді їй лише вручили повідомлення про підозру і допитали.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету. За даними поліції, інцидент стався в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «русский мир» і нецензурно облаяла бійця та його дружину».

Як розповіли у поліції, знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж. Учасник бойових дій отримав легке поранення у голову, його шпиталізували.

Інцидент мав продовження. З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соціальних мережах писала повідомлення на підтримку дій нападниці.