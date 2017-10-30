"Аміна до мене не доїхала": Мосійчук заявив, що вчора домовився про зустріч із Окуєвою

Нардеп Ігор Мосійчук, який нещодавно пережив замах, прокоментував розстріл автомобіля чеченських добровольців Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва.

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За словами нардепа, його помічницю, прес-секретаря батальйону ім. Джохара Дудаєва Аміну Окуєву вбили пострілом у голову.

Він заявив, що вчора списувався з Окуєвою і домовлявся з нею про зустріч. «Аміна до мене не доїхала...», – написав він, додавши скріншоти переписки.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.