На Житомирщині СБУ блокувала контрабандне переправлення в Україну цигарок (фото)
Поблизу державного кордону співробітники УСБУ затримали увечері 30 жовтня обох зловмисників із черговою партією контрабандних цигарок.
На Житомирщині вчора увечері Співробітники Управління СБУ в Житомирській області спільно з прикордонниками блокували незаконне переправлення цигарок.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, оперативники СБУ встановили, що двоє мешканців Овруцького району два-три рази на тиждень виїжджали до Республіки Білорусь, закуповували цигарки та на зворотному шляху «скидали» запакований товар у нейтральній зоні – перед пунктом пропуску через держкордон України.
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Після перетину кордону зловмисники пішки поверталися і вручну забирали залишений товар. Після цього реалізовували незаконно ввезені цигарки у місцевих торговельних точках роздрібної торгівлі Овруча та Овруцького району.
Поблизу державного кордону співробітники УСБУ затримали увечері 30 жовтня обох зловмисників із черговою партією контрабандних цигарок. Загалом, зловмисники ввезли до України 5 тисяч пачок цигарок без марок
акцизного податку.
Мінімальнавартість вилученого становить 100 тис. грн.