У Києві викрито власника аптеки, який незаконно збував підконтрольні лікарські засоби

У столиці викрито власника аптеки, який незаконно збував підконтрольні лікарські засоби. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook, до управління протидії наркозлочинності надійшла інформація, що у приміщенні аптеки на вулиці Госпітальній у Печерському районі відбувається «безрецептурний збут підконтрольних пігулок».

Встановлено, що збутом ліків займалася група осіб, зокрема, «57-річний власник аптеки, киянин», а також двоє раніше судимих за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

«У ході відпрацювання злочину поліцейські встановили, що власник аптеки замовляє препарати на оптовому складі. А потім незаконно збуває їх іншим особам, які у свою чергу здійснюють подальше розповсюдження», - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи і вилучили підконтрольні медикаменти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.