У центрі Харкова розтрощили паб (фото, відео)

10:05, 01 листопада 2017
Інциденти
2763 0

Вночі велика група осіб побила вікна пабу "Стіна" і намагалася влаштувати бійку всередині.

ОТБ

Близько опівночі 31 жовтня в Харкові на вулиці Римарській розгромили паб "Стіна". Про це повідомляє ОТБ.

Читайте такожУ Харкові упізнали п'яту жертву резонансної ДТП

На місце події прибуло багато поліцейських, але що саме сталося – не коментували. Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку навпроти пабу.

ОТБ

Як повідомляється на сторінці пабліка "Харків", вночі велика група осіб побила вікна пабу "Стіна" на Римарській і намагалася влаштувати бійку всередині.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині затримали підозрюваного в пораненні трьох чоловіків з травматичної зброї. Поліцейські вилучили у затриманого пристрій для відстрілу набоїв з гумовими кулями Stalker.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #у харкові розгромили паб