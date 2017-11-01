У центрі Харкова розтрощили паб (фото, відео)

Близько опівночі 31 жовтня в Харкові на вулиці Римарській розгромили паб "Стіна". Про це повідомляє ОТБ.

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На місце події прибуло багато поліцейських, але що саме сталося – не коментували. Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку навпроти пабу.

Як повідомляється на сторінці пабліка "Харків", вночі велика група осіб побила вікна пабу "Стіна" на Римарській і намагалася влаштувати бійку всередині.

Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP — @XAPKIB (@XAPKIB) 1 листопада 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині затримали підозрюваного в пораненні трьох чоловіків з травматичної зброї. Поліцейські вилучили у затриманого пристрій для відстрілу набоїв з гумовими кулями Stalker.