У центрі Харкова розтрощили паб (фото, відео)
Вночі велика група осіб побила вікна пабу "Стіна" і намагалася влаштувати бійку всередині.
Близько опівночі 31 жовтня в Харкові на вулиці Римарській розгромили паб "Стіна". Про це повідомляє ОТБ.
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На місце події прибуло багато поліцейських, але що саме сталося – не коментували. Правоохоронці притиснули групу людей до стіни будинку навпроти пабу.
Як повідомляється на сторінці пабліка "Харків", вночі велика група осіб побила вікна пабу "Стіна" на Римарській і намагалася влаштувати бійку всередині.
Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP— @XAPKIB (@XAPKIB) 1 листопада 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині затримали підозрюваного в пораненні трьох чоловіків з травматичної зброї. Поліцейські вилучили у затриманого пристрій для відстрілу набоїв з гумовими кулями Stalker.