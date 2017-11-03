Поліція знайшла жорстоких вбивць адвоката на Харківщині

Піція розкрила справу про жорстоке вбивство адвоката Тетяни Попової в селищі Циркуни під Харковом. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Працівникам Управління карного розшуку обласного главку поліції надійшла оперативна інформація про те, що до скоєння розбійного нападу можуть бути причетні двоє людей: 27-річний житель селища Руські Тишки і 29-річний житель Дніпропетровської області. Чоловіки раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, житель Харківщини відбував покарання за скоєння грабежу, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і здійснення низки майнових злочинів, а його спільник – за вбивство, розбій і грабіж, до того ж чоловік відрізнявся особливою жорстокістю.

"Сьогодні, 3 листопада, зловмисник був затриманий розшуковцями Харківщини в місті Нікополі. Іншого співучасника злочину поліцейські затримали напередодні", - повідомили в поліції.

Слідство встановило, що чоловіки розробили докладний план для заволодіння майном жінки-адвоката.

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"Увечері 22 грудня 2016 року вони прибули в селище Циркуни і в позначеному місці стали чекати жертву. Коли жінка вийшла з офісу, 29-річний злодій напав на неї у дворі будівлі і почав відбирати особисте майно. В цей час інший зловмисник спостерігав за вулицею. Несподівано жінка почала чинити відчайдушний опір і голосно кричати. Нападник з допомогою ножа став наносити їй численні удари. Коли жертва втратила свідомість, зірвав ювелірні прикраси, відібрав телефон, сумочку, ключі від машини. Від'їхавши недалеко від місця злочину, злодії обшукали іномарку потерпілої, не знайшли нічого цінного і кинули авто", - повідомили правоохоронці.

Після цього вбивці поділили вкрадені приблизно 10 тисяч гривень, золоті прикраси та мобільний телефон вирішили здати в ломбард в Нікополі.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм підозри у скоєнні вбивства, розбою і викрадення авто. Максимальне покарання за злочини передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення. Крім того, зловмисники перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року на Харківщині вбили адвоката Тетяну Попову. У жінки залишився 14-річний син і мати пенсійного віку.