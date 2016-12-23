У Харківській області вбили адвоката

На Харківщинівбили адвоката Тетяну Попову. Про це повідомили у Національній спілці адвокатів.

У повідомленні зазначається, що жінку вбили одразу після того, як вона вийшла із адвокатського офісу.

"У Тетяни Попової залишився 14-річний син та мати пенсійного віку", - повідомили у спілці адвокатів.

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При цьому у поліції регіону повідомили, що 22 грудня ввечері до чергової частини надійшло повідомлення від медиків Циркунівської лікарні про те, що до їхнього закладу доставлено 35-річну мешканку селища Руські Тишки.

Жінку доставили до лікарні із переломом шиї та підреберним ножовим пораненням.

«Непритомну жінку знайшов на вулиці місцевий мешканець та відразу доставив її до лікарні. Медики зробили все можливе, але врятувати потерпілу не вдалося», - йдеться у повідомленні поліції.

За фактом події слідчими Харківського відділу поліції відкрито кримінальнепровадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.