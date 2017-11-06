Вчорашній вибух у столичній багатоповерхівці стався через спробу самогубства – Київгаз

Вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вул. Донецькій, 35 у Києві стався через спробу жінки, яку госпіталізували, вчинити самогубство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київгаз».

«За попередньою версією, причиною вибуху стала спроба вчинити самогубство. При обстеженні місця надзвичайної події було виявлено, що дві конфорки на газовій плиті були у відкритому положенні», - поінформували у компанії.

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Згідно з повідомленням, жінка, яка намагалась вкоротити собі віку, була госпіталізована у опіковий центр, загрози для її життя немає.

«У помешканні було знайдено труп літньої жінки, яка, зі слів медичних працівників, померла декілька днів тому. Вірогідно, смерть близького родича і стала мотивом спроби вчинити самогубство», - припустили у «Київгазі».

У компанії наголосили, що 25 січня цього року у вказаному будинку було проведено повний технічний огляд, в тому числі і в помешканні, що стало епіцентром вибуху. Протягом року за цією адресою жодної заявки в аварійну службу «Київгазу» не надходило, заявили у компанії.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада о 21.10 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на 9-му поверсі житлового будинку, що на вулиці Донецькій,35, у Солом‘янському районі Києва, стався вибух.

Після вибуху у квартирі було знайдено тіло 81-річної жінки. За попереднім висновком судмедексперта, пенсіонерка померла кілька днів тому.

Крім того, із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано 52-річну жінку. Правоохоронці припускають, що остання є донькою померлої.

За фактом смерті жінки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – природна смерть, а за фактом вибуху – за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.