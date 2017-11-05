У квартирі київської багатоповерхівки пролунав вибух, загинула жінка (фото)

У неділю, 5 листопада, у багатоповерхівці в Києві пролунав вибух, внаслідок якого загинула жінка. Ще одну потерпілу із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

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Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик на сторінці в Facebook.

"Виклик на вулицю Донецьку в Солом‘янському районі правоохоронці отримали о 21.10 год.: на 9-му поверсі стався вибух. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та представники аварійних служб", - розповіла Блищик.

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу. В результаті вибузу одна жінка загинула, інша отримала поранення.