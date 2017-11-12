У Миколаєві на території школи затримали чоловіка під час спроби викрадення дитини

В Миколаєві на території школи чоловік намагався викрасти дев’ятирічного хлопчика, йому завадили батьки інших дітей, незабаром чоловіка затримали.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, інцидент стався 10 листопада на території Інгульського району міста.

До правоохоронців одразу звернулася мати хлопчика.

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"Зі слів заявниці, підозрілий чоловік, на підпитку, поводив себе неадекватно та, грубо спілкуючись із дітьми, намагався вивести неповнолітніх за територію навчального закладу. Завадили це зробити батьки дітей, які були поряд", - повідомили в відомстві.

Зловмисник втік, невдовзі правоохоронці його розшукали та доставили до Інгульського відділу поліції.

Наразі 56-річний місцевий мешканець затриманий слідчим у порядку ст.208 КПК України.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», що карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Обставини події встановлюються.