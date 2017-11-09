"Забрала, щоб подбати": підозрювана у викраденні дитини в Одесі пояснила свої мотиви

Батьки маленьких одеситів б'ють на сполох через нібито спроби, що почастішали, викрадення дітей. Так, у соцмережах почали масово з'являтися повідомлення з застереженнями про те, як ведуть себе потенційні лиходії і як вони ледь не вкрали дитину того або іншого "знайомого".

Читайте також"Хресна донька": історія з викраденою 2-місячною дівчинкою у Києві отримала продовження (фото, відео)

Такі попередження з'явилися після того, як в місті прямо з дитячого майданчика зник 9-річний Андрій. У поліції вважають, що в Одесі навмисно нагнітають паніку. Андрій зник у неділю, а вже в понеділок його відшукали в компанії 16-річної дівчини біля ринку "Привоз". Як повідомили в облпрокуратурі, підозрювана сказала хлопчику, що "вона — родичка його матері, а також що його мати поїхала у відрядження і попросила її доглянути за сином", пише "Сегодня".

Вже у вівторок суд призначив підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, пославшись на те, що дівчина сама неповнолітня і раніше не була судима.

Тим часом у поліції вважають, що дівчина могла зважитися на такий крок з власної волі. За словами радника начальника облполіції Руслана Форостяка, у підозрюваної у 14 років була свія дитина, але її позбавили батьківських прав, що могло спровокувати психологічні проблеми. "Пояснює вона свій вчинок тим, що дитину треба було погодувати, він голодний, худий і нещасний, і вона його забрала, щоб подбати про нього", - заявив Форостяк, припустивши, що зараз у місті навмисно нагнітається паніка з приводу викрадення дітей. До речі, за статистикою облпрокуратури, з початку року в місті зареєстрували лише один випадок викрадення неповнолітнього.