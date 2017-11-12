На Львівщині авто на смерть збило пішохода

У суботу, 11 листопада, приблизно о 20:00 на трасі Львів-Тернопіль автомобіль збив жінку, що переходила дорогу неподалік села Струтин, що у Золочівському районі. Як повідомляє прес-служба ГУ НП у Львівській області, жінка загинула на місці ДТП.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 57-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на жінку, котра переходила проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка померла на місці події, її особу поліцейські встановлюють.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху ) КК України.

Поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто може допомогти встановити особу загиблої. Її прикмети: вік приблизно 45-50 років, зріст 155 см, худорлява, волосся темне. Була одягнута у блакитні джинси, білі зимові черевики, кремового кольору куртку та синій светр