Смертельна ДТП на Чернігівщині: двоє людей загинули, ще двоє травмовані

На Чернігівщині у ДТП двоє людей загинули, ще двоє - травмовані. Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в області, учора до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що на дорозі Чернігів-Десна-Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативною групою було встановлено, що водій автомобіля Nissan Pathfinder, житель м. Чернігів, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099», яким керував також чернігівець.

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Внаслідок аварії водій автівки «ВАЗ 21099» та його пасажир загинули на місці події.

Водій Nissan Pathfinder отримав забої та перелом стегна і був доставлений до лікарні, пасажир цієї автівки також доставлений до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування.