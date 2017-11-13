У Львові горів один з найбільших ринків міста

У Львові рятувальники увечері в неділю, 12 листопада, майже дві години гасили пожежу на одному із найбільших промислових ринків міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 12 листопада о 19.02 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку «Галицьке перехрестя» на вул. Поліській у Львові.

Читайте такожУ Києві в годину пік зупинилися швидкісні трамваї

На момент прибуття рятувальників, вогонь охопив заклад громадського харчування («Чебуречна») та перекинувся на три сусідні павільйони. Через щільні задимлення рятувальникам довелося працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу було ліквідовано близько 20.30, постраждалих немає. Вогнем знищено заклад громадського харчування, кілька торгових павільйонів (з продажу одягу, взуття та електротоварів) загальною площею 200 кв. м, пошкоджено два торгових павільйони на площі 40 кв. м. Водночас врятовано від згорання 15 павільйонів.

До ліквідації пожежі залучалося понад 30 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Причина займання та сума збитків встановлюються. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області сталася пожежа на ринку "7-й кілометр".