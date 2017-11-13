На Харківщині під час пожежі у бараку згорів чоловік (фото)

12 листопада ввечері в одноповерховому п’ятиквартирному житловому будинку барачного типу на вул. Бурсацькій, 7, в селі Одноробівка Золочівського району Харківської області виникла пожежа.

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На момент прибуття рятувальників дах бараку був охоплений вогнем майже на всій своїй площі, яка складала біля 620 кв.м. У 3-х квартирах прогоріло перекриття і вогонь потрапив до них. Існувала також загроза перекидання полум’я на сусідній подібний барак, йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Рятувальники виявили під уламками зруйнованих конструкцій перекриття обгоріле тіло чоловіка, 1977 року народження. Наразі причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, у Львові рятувальники увечері в неділю, 12 листопада, майже дві години гасили пожежу на одному із найбільших промислових ринків міста.