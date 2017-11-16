У Києві аташе російського посольства збив жінку на пішохідному переході - ЗМІ

У Києві російський дипломат скоїв наїзд на пішохідному переході і намагався уникнути розголосу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

За даними джерел "Цензор.Нет", 12 листопада о 17.20 ст. Києві на перехресті вулиць Старонаводницької і Кутузова аташе Посольства РФ в Україні Мухамадєєв Чингіз Уралович на автомобілі "Фольксваген Пасат" D 001 161 скоїв наїзд на громадянку України Andrianovu Н.А., 1959 року народження, яку з забоєм грудної клітки та переломом зап'ястя доставили до 17-ї лікарні.

Російський дипломат скоїв наїзд на пішохідному переході і намагався уникнути розголосу і законної відповідальності, пропонуючи постраждалій гроші за умови відмови від претензій з її боку.

За словами очевидців, в машині російського дипломата перебувала дівчина, громадянка України.

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Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження та проінформувала МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ Шкіряк на своїй сторінці в Facebook написав, що поліція затримала винуватця ДТП на вулиці Стеценка у Києві, у результаті якого загинула людина. "Винуватець смертельної ДТП на розі Туполєва і Стеценко затриманий в рамках статті 208 КПК. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, який визначить запобіжний захід", - повідомив він.

Шкіряк додав, що водій здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.