У Києві на Воздвиженці обвалилися перекриття недобудови: на місце прибули "швидкі" (фото)

На Воздвиженці у Києві обвалилися перекриття на будівлі, яка зводиться.

Про це Громадському повідомили очевидці події.

На місце прибули машини «швидкої допомоги». Даних про постраждалих чи загиблих поки немає. З Держслужбою з надзвичайних ситуацій у Києві зв'язатися не вдалось.

За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії «Укрбуд».