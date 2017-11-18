У Києві на Воздвиженці обвалилися перекриття недобудови: на місце прибули "швидкі" (фото)
13:09, 18 листопада 2017Інциденти
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За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії «Укрбуд».
У Києві обвалилися перекриття новобудови / фото ТСН
На Воздвиженці у Києві обвалилися перекриття на будівлі, яка зводиться.
Про це Громадському повідомили очевидці події.
На місце прибули машини «швидкої допомоги». Даних про постраждалих чи загиблих поки немає. З Держслужбою з надзвичайних ситуацій у Києві зв'язатися не вдалось.
За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії «Укрбуд».
у Києві обвалилися перекриття на будівлі, яка зводиться / фото Громадське
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