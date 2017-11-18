У Києві на Воздвиженці обвалилися перекриття недобудови: на місце прибули "швидкі" (фото)

13:09, 18 листопада 2017
Інциденти
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За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії «Укрбуд».

На Воздвиженці у Києві обвалилися перекриття на будівлі, яка зводиться.

Про це Громадському повідомили очевидці події.

На місце прибули машини «швидкої допомоги». Даних про постраждалих чи загиблих поки немає. З Держслужбою з надзвичайних ситуацій у Києві зв'язатися не вдалось.

За попередніми даними, обвалилася одна із забудов компанії «Укрбуд».

у Києві обвалилися перекриття на будівлі, яка зводиться / фото Громадське

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Теги: #обвалилися перекриття на будівлі#недобудова на Воздвиженці#перекриття недобудови