У Києві під Нацбанком знайшли труп - ЗМІ

Біля будівлі Національного банку України в центрі Києва був виявлений труп.

"Біля будівлі НБУ виявлено труп. На місце події виїхали поліцейські", - заявили "РБК" джерела у поліції.

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Згідно з інформацією прес-служби, зафіксовано, що це була раптова смерть. Вік і стать померлого біля будівлі НБУ встановлюються.

Станом на 14:50 тіло вже забрали відповідні органи.

Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка з дитиною майже місяць прожили в квартирі з трупом матері.