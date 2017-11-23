У Києві під Нацбанком знайшли труп - ЗМІ

15:44, 23 листопада 2017
Інциденти
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На місце події у столиці виїхали поліцейські.

Ілюстрація REUTERS

Біля будівлі Національного банку України в центрі Києва був виявлений труп.

"Біля будівлі НБУ виявлено труп. На місце події виїхали поліцейські", - заявили "РБК" джерела у поліції.

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Згідно з інформацією прес-служби, зафіксовано, що це була раптова смерть. Вік і стать померлого біля будівлі НБУ встановлюються.

Станом на 14:50 тіло вже забрали відповідні органи.

Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка з дитиною майже місяць прожили в квартирі з трупом матері.

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Теги: #труп у Києві#труп під НБУ#труп під Нацбанком