У Києві під Нацбанком знайшли труп - ЗМІ
15:44, 23 листопада 2017Інциденти
908
На місце події у столиці виїхали поліцейські.
Ілюстрація REUTERS
Біля будівлі Національного банку України в центрі Києва був виявлений труп.
"Біля будівлі НБУ виявлено труп. На місце події виїхали поліцейські", - заявили "РБК" джерела у поліції.
Читайте такожНа Харківщині у відділі поліції помер 34-річний чоловік
Згідно з інформацією прес-служби, зафіксовано, що це була раптова смерть. Вік і стать померлого біля будівлі НБУ встановлюються.
Станом на 14:50 тіло вже забрали відповідні органи.
Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка з дитиною майже місяць прожили в квартирі з трупом матері.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter